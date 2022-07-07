2022/07/07 | 19:35 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة.. القبض على متهم قتل شخصا وألقاه بالنهر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ايرث نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/07/07 | 19:35.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البصرة.. القبض على متهم قتل شخصا وألقاه بالنهر) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البصرة.. القبض على متهم قتل شخصا وألقاه بالنهر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).