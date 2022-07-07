الزوراء يضم لاعباً ثالثاً من النجف

2022/07/07 | 19:37 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أعلن نادي الزوراء الرياضي، تعاقده بشكل رسمي مع المدافع أحمد عبد الحسين.وذكر النادي في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ أن “احمد عبد الحسين وقع رسمياً على كشوفات النوارس”.وسبق للزوراء أن تعاقد مع البرازيلي برونو ليما والمغربي سفيان طلال من النجف.يذكر أن اللاعب من مواليد 22 تشرين الثاني 1997.انتهى/ 25 ل

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