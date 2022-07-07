2022/07/07 | 19:40 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 5jnEnp-BKV8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رغم تفشي كورونا، الكوليرا والحمّى النزفية...الصحّة تطمئن‎‎) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رغم تفشي كورونا، الكوليرا والحمّى النزفية...الصحّة تطمئن‎‎) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).