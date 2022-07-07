كردستان تجذب آلاف السياح من المحافظات العراقية في عطلة العيد

2022/07/07 | 19:42 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستقطب الإقليم مئات آلاف السياح من داخل البلاد وخارجها (فرانس برس)

يتوافد آلاف العراقيين نحو محافظات إقليم كردستان العراق (أربيل، السليمانية، دهوك) للسياحة خلال عطلة عيد الأضحى، التي تمتد لأسبوع كامل ابتداءً من بعد غد السبت، وسط تأكيدات بأن شلل السياحة بالمحافظات العراقية الأخرى، وتراجع الاستقرار الأمني انعكس إيجاباً على سياحة الإقليم.

وسجلت محافظات الإقليم خلال العام الجاري انتعاشاً ملحوظاً في القطاع السياحي، مستقطبة مئات الآلاف من السياح من داخل البلاد وخارجها، لما تتمتع به من استقرار أمني، فضلاً عن استثمار جيد للأماكن السياحية.

واليوم الخميس، أعلنت المديرية العامة للسياحة في محافظة دهوك تشكيل 15 لجنة لاستقبال السائحين.

وقال ريوار محمد، مسؤول إعلام سياحة دهوك، إن "الفرق المشكلة ستقدم الخدمات للسائحين واستقبالهم بالحلوى وماء الشرب خلال أيام عيد الأضحى، وستوزع أكياس النفايات على السائحين"، مؤكداً في تصريح نقلته عنه مواقع إخبارية كردية أن "لجاناً ستراقب المواقع السياحية، وتسجيل التجاوزات بالتعاون مع المؤسسات المعنية".



وتوقع "توافد أكثر من 50 ألف سائح إلى المحافظة خلال أيام العيد".

وفي إحصاء صدر قبل أيام لمديرية السياحة العامة في محافظة أربيل (عاصمة إقليم كردستان العراق)، جاء فيه أن "أكثر من مليون سائح زاروا المحافظة خلال الأشهر الستة الماضية، وقال مدير شعبة إعلام مديرية السياحة في أربيل، نريمان فاضل، الاثنين الفائت، إنه "خلال الستة أشهر الماضية، زار مليون و117 ألفاً و395 سائحاً محلياً من مدن ومحافظات العراق، أربيل ونواحيها، منهم 238 ألفاً و531 شخصاً من الأجانب، حاملين للجنسية الإيرانية أو التركية أو جنسيات دول أخرى".

وحسب مدير شعبة الإعلام في مديرية سياحة أربيل، هناك عدد كبير من السائحين يقصدون محافظة أربيل خلال فصل الصيف، ومن المنتظر وصول عدد كبير منهم خلال عطلة عيد الأضحى.

وفي السليمانية، تشير إحصائيات رسمية إلى زيارة أكثر من نصف مليون شخص للمحافظة، خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2022.

من جهته، قال سيف الفتلاوي، وهو صاحب شركة للسياحة والسفر في بغداد، إن "اليوم الخميس سُجِّل توافد آلاف السياح نحو محافظات الإقليم الثلاث، لقضاء عطلة العيد"، مبيناً لـ"العربي الجديد"، أن "السياحة في الإقليم انتعشت بشكل واضح، مستفيدة من تراجع وشلل السياحة بالمحافظات العراقية الأخرى، بسبب إهمالها".

وأكد أن "الاستثمار السياحي بالإقليم يحقق له مردودات مالية كبيرة"، منتقداً "عدم استغلال المواقع السياحية بالمحافظات الأخرى، على الرغم مما لها من مردودات مالية ممكن أن تستثمر لدعم اقتصاد البلد".

وكانت هيئة السياحة في إقليم كردستان قد وضعت خطة طويلة الأمد تستمر ثماني سنوات، وأخرى متوسطة وقصيرة بشأن تطوير السياحة، فيما توقعت وصول عدد السياح إلى أكثر من 20 مليوناً سنوياً.

وتُعَدّ محافظات الإقليم من المناطق السياحية المهمة في العراق، وتضم مناطق أثرية جاذبة للسياح من دول العالم كافة، وتضم محافظة دهوك وحدها 1400 موقع أثري سياحي مسجل في دائرة آثار المحافظة، وتضم أيضاً آلاف المواقع الأخرى غير المسجلة.

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