صفحة جامعة بغداد تثير استنكار العراقيين وإقالة مدير الإعلام والعلاقات

2022/07/07 | 19:46 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شكل صدّمة لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي وأثار حفيظتهم.

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