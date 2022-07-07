زيدان اقبال يتمرن مع الخط الاول في نادي مانشستر يونايتد (صورة)

2022/07/07 | 19:46 - المصدر: بغداد اليوم

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نشر الموقع الرسمي لنادي مانشستر يونايتد الانكليزي، صورا لتدريبات الفريق تحت قيادة مدربه الهولندي الجديد ارين تين هاك.

وظهر في الصور اللاعب العراقي زيدان اقبال وهو يتمرن من الفريق الاول.

وجدد اقبال عقده مع اليونايتد قبل ايام، حيث يرى المدرب الهولندي ان اقبال جدير باللعب لليونايتد.

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