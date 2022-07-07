عمليات بغداد تهدم ’مولدات أهلية’ وتوجه انذاراً: التزموا بتسعيرة الأمبير

2022/07/07 | 19:52 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنذرت القوات الأمنية اليوم الخميس، أصحاب المولدات من عدم الالتزام بتسعيرة “الأمبير” المحددة، فيما قامت بهدم عدد من المولدات المخالفة للشروط.وذكر إعلام عمليات بغداد في بيان تلقته ايرث نيوز، أنه “بهدف تعزيز الامن والاستقرار وللتخفيف عن كاهل المواطنين والتقليل من معاناتهم في جميع مناطق العاصمة بغداد، تستمر قطعاتنا الامنية بتقديم الدعم والاسناد لجميع الدوائر والوزارات […]

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