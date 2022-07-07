نادال يفجّر مفاجأة مدوية بانسحابه من ويمبلدون

2022/07/07 | 22:28 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

فجّر نجم التنس الإسباني رافائيل نادال مفاجأة مدوية، بإعلانه مساء اليوم الخميس، انسحابه من بطولة ويمبلدون، قبل يوم من مواجهة نصف النهائي.

وأكد نادال انسحابه من ويمبلدون في مؤتمر صحفي، مساء اليوم الخميس، بسبب تمزق في عضلات البطن، وهي الإصابة التي عانى منها طول البطولة.

وكان نادال قد “قاتل” للإنتصار في مباراة ربع النهائي أمام الأميركي تايلور فريتز، بالرغم من الإصابة، ومطالب والده له بالانسحاب خلال اللقاء الدراماتيكي.

وبهذا القرار الصادم، لن يستطيع النجم الإسباني رفع غلته من ألقاب الغراند سلام الى 23، ما يمهد الطريق أمام الصربي نوفاك جايكوفيتش لتحقيق بطولته رقم 21.

ويصب القرار في مصلحة اللاعب الأسترالي المثير للجدل نيك كيريوس، الذي كان سيواجه نادال في نصف النهائي، وبذلك سيتأهل مباشرة للمباراة النهائية يوم الأحد.

وفي نصف النهائي الثاني، سيواجه الصربي نوفاك جايكوفيتش صاحب الأرض البريطاني كاميرون نوري.

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