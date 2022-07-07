السقا وياسين يحتفلان بنجاح أعمالهما على شاطئ البحر

2022/07/07 | 22:28 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

إحتفل الفنانان أحمد السقا وآسر ياسين بنجاح أعمالهما في الفترة الماضية، بقضاء إجازتهما الصيفية على شاطئ البحر في إحدى مدن الساحل الشمالي.

ونشر الفنان آسر ياسين، عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابه الخاص في “إنستغرام” صورة ظهر فيها برفقة النجم أحمد السقا، وعلّق عليها قائلاً “الأخ الكبير”..



فيما عاود السقا نشر الصورة من خلال حسابه مع التعليق عليها برمز “القلب”.

يُذكر أن أحمد السقا قدّم في رمضان الماضي مسلسل “الاختيار 3” الذي حقق نجاحاً كبيراً، كما قدّم في السينما فيلم “العنكبوت” الذي حقق فيه نجاحاً، واحتل من خلاله المركز الثاني في إيرادات موسم عيد الفطر الماضي بعد فيلم أحمد حلمي “واحد تاني”.

بينما قدّم الفنان آسر ياسين مسلسل “سوتس بالعربي”، وهو النسخة المعرّبة عن مسلسل أجنبي يحمل الإسم نفسه، وحقق من خلاله نجاحاً كبيراً، كما عُرض له بعد سباق دراما رمضان مسلسل “الثمانية”، وهو مكوّن من ثماني حلقات، وتم تصويره بين مصر والمغرب وفرنسا.

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