2022/07/07 | 22:31 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أكدت السفيرة الأميركية إلينا رومانوسكي، الخميس 7 تموز 2022، أن العلاقة الأمنية مع العراق...

ظهرت المقالة السفيرة الامريكية: مهمتي بالعراق دعم الأهداف المشتركة ضمن اتفاقية الإطار الاستراتيجي أولاً على المسلة.

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