2022/07/07 | 22:34 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أعلن نادي الكهرباء، رحيل محترفه الكاميروني موندي كوستوف، بعد يبع سنوات من الوفاء.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً ..وذكر النادي في بيان “الهيئة الإداريّة لنادي الكهرباء ودعت لاعبَ الفريق المُحترف الكاميروني (موندي كوستوف ) بعد رحلته الطويلةِ بقميصِ الفريق والتي دامت سبعةَ مواسم متتالية ، كان اللاعب […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكهرباء يودع محترفه الكاميروني بعد 7 سنوات من الوفاء) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكهرباء يودع محترفه الكاميروني بعد 7 سنوات من الوفاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).