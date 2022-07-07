شاهد بالفيديو.. بهذا الشكل يتم مكافأة أصحاب الهمم في العراق !!

2022/07/07 | 22:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: IeDUvMICOcE

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