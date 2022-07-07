2022/07/07 | 22:35 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: 4PVgvNJqWa4
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بين تشكيل الحكومة أو حل البرلمان.. خيارات تتضح معالمها بعد عطلة العيد) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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