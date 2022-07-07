مصري يفارق الحياة ’محترقاً’ ضمن محيط مطار بغداد الدولي

2022/07/07 | 22:36 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قال مصدر أمني، مساء الخميس، إن عاملاً عربي الجنسية فارق الحياة أثناء عمله في أحد المجمعات السكنية بمحيط مطار بغداد.وقال مصدر أمني في تصريح لوكالة ايرث نيوز، إن “شخصاً مصري الجنسية يعمل داخل احد المجمعات السكنية ضمن حدود مطار بغداد الدولي من جهة الدفاع الجوي فارق الحياة بحريق اثناء العمل”.وأضاف المصدر […]

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