تحذيرات من عادة خطيرة يمكن أن تؤدي إلى “العمى الدائم”

2022/07/07 | 22:37 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… من الغلوكوما إلى التنكس البقعي المرتبط بالعمر، هناك الكثير من أمراض العيون التي قد تحرمك من نعمة البصر.والأسوأ من ذلك، يحذر أحد الخبراء من أن ممارسة معينة قد تشكل خطرا كبيرا على الرؤية من خلال زيادة مخاطر الإصابة بهذه الحالات.وأوضحت سوجاتا بول، رئيسة قسم الخدمات المهنية السريرية وأخصائية بصريات العدسات اللاصقة […]

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