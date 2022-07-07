2022/07/07 | 22:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ بغداد أوضح النائب عن محافظة النجف جواد الغزالي، اليوم الخميس، بشأن النزاعات العشائرية في جميع المحافظات وخصوصاً الجنوبية.وقال الغزالي في حديث تابعه /المركز الخبري الوطني/إن “نسبة النزاعات العشائرية في محافظة النجف […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “ضعف تطبيق القانون”..الغزالي يوضح بشأن انتشار النزاعات العشائرية المركز الخبري الوطني.

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