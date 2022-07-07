2022/07/07 | 22:40 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أعلن رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي محمود التميمي الخميس 07/07/2022، أن المجلس “غير مسؤول...

ظهرت المقالة مجلس الخدمة: غير مسؤولين عن استحداث الدرجات الوظيفية أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الخدمة: غير مسؤولين عن استحداث الدرجات الوظيفية ) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الخدمة: غير مسؤولين عن استحداث الدرجات الوظيفية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).