آخرهم جونسون.. شاهد كيف استقال رؤساء وزراء بريطانيا عبر السنين

2022/07/07 | 22:41 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد إعلان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الخميس، استقالته من منصبه كرئيس لحزب المحافظين في خطاب وجهه إلى الأمة من العاصمة البريطانية، لندن، ومن خطابات الاستقالة العاطفية الى رسائل الوداع الحارة، نرصد لكم في هذا الفيديو طريقة استقالة بعض قادة بريطانيا الآخرين عبر السنين ، بداية من مارغريت تاتشر ، التي شغلت منصب رئيسة وزراء بريطانيا في الفترة بين عامي 1979و 1990.

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