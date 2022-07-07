لدغة بعوضة تنهي حياة طيارة

2022/07/07 | 22:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعتوفيت طيارة متدربة من شركة "إيزي جيت" البريطانية بعد تعرضها للدغة بعوضة، حيث أُصيبت بعدوى انتشرت في دماغها.واجتازت أوريانا بيبر "21 عاما" الامتحانات النظرية في برنامج تدريب شركة الطيران، وأثناء التدريب في بلجيكا تعرضت للدغة بعوضة على جبينها، وبعد ذهابها للحصول على الرعاية الصحية تم منحها مضادات حيوية.وبعد يومين تدهورت الحالة الصحية للطيارة، وتمت إعادتها إلى المستشفى، غير أن حالتها الصحية تدهورت وتوفيت بعد 3 أيام.وأوضح كبير الأطباء الشرعيين في سوفولك نايغل بارسلي، أن بيبر توفيت نتيجة تعرضها لعدوى خطيرة ناجمة عن لدغة حشرة في جبهتها، مضيفاً "لم أرَ قط حالة كهذه من قبل".وتم تسجيل سبب وفاة الطيارة بانسداد في الأوعية الدموية مع عدوى ببكتيريا تسمى المكورات العنقودية الذهبية.

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