2022/07/07 | 22:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس أن بلاده "لم تبدأ بعد الامور الجدية" في أوكرانيا، حيث تشن منذ شباط/فبراير الفائت هجوما عسكريا واسع النطاق، مع تشديده على أن موسكو تظل منفتحة على مفاوضات مع كييف.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بوتين: الأمور الجدية في أوكرانيا لم تبدأ بعد) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بوتين: الأمور الجدية في أوكرانيا لم تبدأ بعد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).