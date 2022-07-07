السامرائي والخزعلي يبحثان شكل وآلية عمل الحكومة الجديدة

2022/07/07 | 22:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس تحالف العزم النائب مثنى السامرائي والأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، الخميس، شكل وآلية عمل الحكومة الجديدة.وقال مكتب الخزعلي في بيان ان الاخير “استقبل السامرائي، وجرى خلال اللقاء التباحث حول شكل وآلية عمل الحكومة القادمة ومناقشة الخطط الخدمية والإقتصادية التي ستهتم بها الحكومة المقبلة”.وأضاف البيان، ان “الخزعلي أشار إلى أهمية ضرورة تكاتف الجميع بلا إستثناء لإنجاح مسيرة الحكومة القادمة وأن يكون المنهج السياسي الجديد في إدارة الدولة يختلف جذرياً عما سبق وأن تكون خطط النهضة مبنية على أساس خدمي إقتصادي”.من جانبه رحب السامرائي، بحسب البيان، بـ “خطوات الإطار التنسيقي في العمل على دفع الضرر الذي تتسبب فيه الخلافات السياسية وأهمية تغليب للمصلحة العامة على كل المصالح الخاصة والفئوية والرؤية الموحدة التي تجمع الإطار بالعزم والتي هدفها الأساس هو تعزيز الواقع العراقي”.

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