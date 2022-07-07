2022/07/07 | 22:48 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محطة كهرباء عملاقة تدخل الخدمة في الأنبار: ستفك الاختناقات عن غرب الرمادي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/07/07 | 22:48.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

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