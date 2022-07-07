القبض على 4 مهربين للاثار بديالى

2022/07/07 | 22:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الخميس، عن القاء القبض على (4) مهربين للقطع الاثرية.

وذكر الجهاز في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن " قوة من الفوج التكتيكي التابع الى قيادة شرطة ديالى، بالاشتراك مع مفارز مديرية الامن الوطني تمكنت من القاء القبض على (اربعة) مهربين"

وبين أنه "تم ضبط بحوزتهم قطع اثرية وسلاح خفيف عدد اثنين".

وأكد أنه "تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم لتقديمهم للقضاء".

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