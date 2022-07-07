2022/07/07 | 22:57 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… يأتي نظام التشغيل ويندوز 11 بمتطلبات تثبيت أكثر تقييدًا عند مقارنته بسابقه، بما في ذلك القيود المفروضة على المعالجات القديمة بالإضافة إلى طلب اتصال بالإنترنت وحساب مايكروسوفت.وإحدى الميزات الجديدة القادمة لتحديث ويندوز11 المسمى 22H2 هي متطلبات حساب مايكروسوفت لجميع عمليات التثبيت الجديدة، بغض النظر عما إذا كنت تستخدم الإصدار Home أو Pro […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعلم كيفية التخلص من قيود تثبيت ويندوز 11) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعلم كيفية التخلص من قيود تثبيت ويندوز 11) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).