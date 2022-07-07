المطلبي يبين حظوظ المالكي بتسنم منصب رئيس الوزراء المقبل

2022/07/07 | 23:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ بغداد أعتبر السياسي المستقل سعد المطلبي، اليوم الخميس، حظوظ زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي كبيرة في حال رشح من قبل الإطار التنسيقي الى رئاسة الوزراء كونه يمتلك توافق شعبي كبير.وقال […]

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