ما حقيقة حدوث إطلاق نار في مطار بغداد؟

2022/07/07 | 23:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توضيح تداولت مواقع التواصل الإجتماعي، حصول إطلاق نار في مطار بغداد الدولي، وزاد البعض أكثر ذاكرين مقتل شخص جراء ذلك الإطلاق..وإذ نؤكد، عدم وجود أي حادث من هذا النوع، إذ يعتبر المطار منطقة منزوعة السلاح، وتمنع الجهات المسؤولة عن أمن المطار دخول أي نوع من الأسلحة، فإننا نتأمل من وسائل الإعلام المحترمة عدم الترويج […]

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