2022/07/07 | 23:50 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفاة مصري "حرقاً" داخل مطار بغداد واعتقال أصدقائه والسلطات تنفي حدوث إطلاق نار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/07/07 | 23:50.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

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