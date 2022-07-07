الاطار يكشف عن نسبة نجاح وفشل لجانه المفاوضة لتشكيل الحكومة العراقية - عاجل

2022/07/07 | 23:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداعلن القيادي في الاطار التنسيقي، علي الفتلاوي، اليوم الخميس، عن نجاح جميع اللجان التي تم تشكيلها لغرض الحوارات حول تشكيل الحكومة، باستثناء لجنتين.وقال الفتلاوي في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "الإطار التنسيقي شكل لجان لجميع الكيانات بهدف التفاوض حول تشكيل الحكومة المقبلة حيث نجحت جميع هذا اللجان في مهامها ولم يتبقى سوى اللجان المختصة بالتفاوض مع الحزب الديمقراطي وتحالف السيادة".واضاف، ان "هنالك رسائل ايجابية وصلت الى الاطار من تحالف السيادة والحزب الديمقراطي كما ان هنالك رغبة من جميع الاطراف بالتوصل الى اتفاق خلال الايام المقبلة".وتابع، ان "الحكومة التي سيشكلها الاطار ستكون قادرة على تكون علاقات جيدة مع دول العالم والدول الاقليمية وتحافظ على سيادة وامن البلاد".

يشار الى ان استقالة الكتلة الصدرية من اليرلمان، فتح الطريق على مصراعيه امام الاطار التنسيقي لتشكيل الحكومة.

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