وصفة دولية لإنقاذ الاقتصاد العراقي.. ما فرص نجاحها؟

2022/07/08 | 00:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وبرزت تلك المؤشرات مدفوعة بارتفاع تدريجي لأسعار النفط الخام منذ منتصف العام الماضي، بعد مرحلة انخفاض حاد في قيمة الطلب والعرض فرضته ظروف الإغلاق العالمية في مواجهة جائحة كورونا.

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