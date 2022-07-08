الحجاج يتوجهون من منى الى عرفة لأداء الحج الأكبر منذ جائحة كورونا

2022/07/08 | 00:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مئات آلاف الحجاج يؤدون الطواف حول الكعبة في المسجد الحرام بمكة المكرمة في 6 تموز/يوليو 2022 © ا ف ب دليل سليمان منى (السعودية) (أ ف ب) – بدأ مئات آلاف الحجاج بالوصول إلى منى قادمين من مكة المكرمة الخميس لقضاء يوم التروية فيها، في اليوم الثاني من مناسك أكبر موسم للحج منذ […]

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