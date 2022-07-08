مَن يمكن أن يتولى رئاسة الحكومة البريطانية خلفاً لجونسون؟

2022/07/08 | 00:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جونسون لدى توجهه من 10 دانونينغ ستريت وسط لندن لحضور جلسة استجوابه في البرلمان بتاريخ 6 تموز/يوليو 2022 © ا ف ب دانيال ليل لندن (أ ف ب) – أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون استقالته من قيادة حزب المحافظين بعد سلسلة من الاستقالات داخل حكومته.في ما يلي الشخصيات التي يمكن أن تتولى السلطة […]

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