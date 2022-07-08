الحسني يحدد حاجة المرحلة الأولى من تخصيصات مالية للقطار المعلق

2022/07/08 | 00:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأكدت الشركة العامة لسكك حديد العراق، اليوم الخميس، أن المرحلة الأولى من القطار المعلق تحتاج الى 2.5 مليار دولار.وقال معاون مدير عام الشركة، حاكم جاسم الحسني، في تصريح لبرنامج (واجب الصراحة)، الذي تبثه العراقية الإخبارية وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "السكك الحديدية تعاني من نقص في الكوادر التشغيلية، اذ انخفضت كوادرها من 12 الف الى 3000 موظف"، مبيناً أن "ثلاثة من أصل أربعة خطوط توقفت بعد أحداث داعش الارهابي، كما يوجد اكثر من 400 معبر سككي غير نظامي".وأضاف أن "السكك الحديدية شركة خاسرة، وجميع سائقي القطارات هم خريجو ما قبل عام 2006، اذا أن معهد السكك متوقف منذ عام 2006".وتأبع أن "تخصيصات القطار المعلق ستتضمن في الموازنة المقبلة، حيث تحتاج المرحلة الأولى من القطار المعلق الى 2.5 مليار دولار".

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