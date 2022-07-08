2022/07/08 | 00:29 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مطار بغداد يوضح حقيقة حدوث اطلاق نار بداخله هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/07/08 | 00:29.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مطار بغداد يوضح حقيقة حدوث اطلاق نار بداخله) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مطار بغداد يوضح حقيقة حدوث اطلاق نار بداخله) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).