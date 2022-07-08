بوتين: إذا أراد الغرب هزيمتنا في معركة أوكرانيا فليحاول

2022/07/08 | 00:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الخميس، الغرب وأوكرانيا بقوله إن الصراع قد يستمر حتى "آخر أوكراني".

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