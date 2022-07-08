انتشال عاشر جثة من انهيار جليدي شمالي إيطاليا

2022/07/08 | 00:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال رئيس مقاطعة ترينتو، ماوريتسيو فوغاتي، إن أطقم الإنقاذ في جبال الألب تمكنت باستخدام الكلاب والطائرات بدون طيار من انتشال الرفات من حطام الانهيار الجليدي الذي وقع يوم الأحد بنهر مارمولادا الجليدي، شرقي بولزانو.

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