مصر.. كشف تفاصيل جريمة مقتل المذيعة شيماء جمال

2022/07/08 | 00:47 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أمر النائب العام المصري بإحالة المتهمين بجريمة قتل المذيعة المصرية شيماء جمال إلى محكمة الجنايات المختصة مع استمرار حبسهما احتياطيا.وفي بيان رسمي، أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام المصري، الخميس، بإحالة القضية المتهم فيها كل من العضو بإحدى الجهات القضائية أيمن حجاج، وحسين الغرابلي، إلى محكمة الجنايات المختصة، مع استمرار حبسهما […]

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كشف تفاصيل جريمة مقتل المذيعة شيماء جمال أولاً على ايرث نيوز.

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