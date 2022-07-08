2022/07/08 | 00:55 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 5ilfwxqAFuY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بشير الحجيمي : الاطاريون سيذهبون لتمرير اتفاقات تحت الطاولة حتى مع خصوم الامس) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بشير الحجيمي : الاطاريون سيذهبون لتمرير اتفاقات تحت الطاولة حتى مع خصوم الامس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).