5 عادات تقودك للسعادة

2022/07/08 | 01:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعاستعرضت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، 5 عادات من الممكن أن تقود الإنسان إلى الشعور بالسعادة، إذا حرص على القيام بها.وأوضحت الوزارة أن هذه العادات تتمثل في تركيز الشخص على الأهداف والاحتياجات والرغبات، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، إلى جانب القيام بالمهام في وقتها دون تأجيل.وأشارت إلى أهمية قراءة الكتب ذات المواضيع المختلفة لتوسيع الآفاق والخبرات، والتواصل الفعال مع الآخرين وتجنب العزلة المسببة للاكتئاب، بالإضافة إلى الشجاعة في اتخاذ القرار دون تردد والخروج من دائرة الخوف.

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