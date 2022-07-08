2022/07/08 | 01:15 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: zCYdrL-sgKc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. صلاة الجمعة الموحد لله تعالى .. لكن السياسيين خايفين ومرعوبين) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. صلاة الجمعة الموحد لله تعالى .. لكن السياسيين خايفين ومرعوبين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).