2022/07/08 | 01:28 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: على رغم الحماس الذي تبديه قوى في الاطار التنسيقي نحو تشكيل حكومة في اقرب...

ظهرت المقالة حل البرلمان لايزال احتمالا مرجحا حتى عند الاطار التنسيقي أولاً على المسلة.

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