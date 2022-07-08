2022/07/08 | 01:50 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 4cNoP4hXtbE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المشاركون يأكدون دعوة الصدر في عدة محافظات عراقية لصـلاة الجمعة الموحدة) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المشاركون يأكدون دعوة الصدر في عدة محافظات عراقية لصـلاة الجمعة الموحدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).