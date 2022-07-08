2022/07/08 | 01:59 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: اعتبر معهد دول الخليج العربية في معهد واشنطن الأمريكي للأبحاث، ان انسحاب الزعيم الصدري...

ظهرت المقالة معهد أبحاث: انسحاب الصدر غير مدروس ويمنح الاطار النفوذ والسلطة أولاً على المسلة.

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