البيت الأبيض يوضح مستقبل العلاقة مع بريطانيا بعد استقالة جونسون

2022/07/08 | 02:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، يوم الخميس، إن علاقة الولايات المتحدة مع المملكة المتحدة "لا تزال قوية، ولم يتغير شيء جوهري بين البلدين"، وذلك في أعقاب إعلان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنه سيستقيل.

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