تجليات الأبواب - سعد محمد موسى

2022/07/08 | 03:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعد_محمد_موسى كانت الابواب عبر كل العصور تحظى بأهمية في معتقدات الشعوب، وكذلك كان لدى سكان وادي الرافدين للابواب مكانة خاصة، فبعضها كان يتميز بمقام مقدس وإيحاءات رمزية ودينية وعقائدية.كانت القدسية الدينية والروحية للبوابات المبجلة متوارثة منذ الحضارات القديمة الأولى حين كانوا يقصدون بوابات المعابد والآلهة للتبرك بها عندما يركعون ويصلون أمامها أثناء تقديمهم القرابين والنذور المشفوعة بالابتهالات والترجي لنيل ......





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