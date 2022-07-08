النيابة المصرية تكشف تفاصيل واقعة قتل المذيعة شيماء جمال.. وتحيل المتهمين للجنايات

2022/07/08 | 03:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت النيابة العامة المصرية، يوم الخميس، تفاصيل جديدة بشأن واقعة مقتل المذيعة شيماء جمال، فيما أحال النائب العام المتهمين بقتل المجني عليها إلى محكمة الجنايات.

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