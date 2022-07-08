أنس جابر.. أول عربية في نهائي الـ

2022/07/08 | 03:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأت وزارة الخارجية الأميركية، الخميس، لاعبة التنس التونسية، أنس جابر، بوصولها إلى المباراة النهائية لبطولة ويمبلدون، ثالثة بطولات الـ"غراند سلام".

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