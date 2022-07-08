يربط أنظمة الدفاع الجوي.. تحركات قد تفضي لاتفاق أمني في الشرق الأوسط

2022/07/08 | 05:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت أربعة مصادر مطلعة لوكالة لرويترز إن الولايات المتحدة وإسرائيل تسعيان إلى تهيئة الأجواء وتمهيد الطريق أمام تحالف أمني مع دول عربية يربط أنظمة الدفاع الجوي بينها في مواجهة الهجمات الإيرانية بالطائرات المسيرة والصواريخ في الشرق الأوسط.

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