2022/07/08 | 05:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الخميس، لاعبة التنس التونسية، أنس جابر، التي حققت إنجازا تاريخيا وأصبحت أول لاعبة تونسية وعربية تصل إلى نهائي إحدى بطولات "غراند سلام" بعد بلوغها نهائي بطولة ويمبلدون.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية الأمريكية تهنئ لاعبة التنس التونسية أنس جابر على إنجازها التاريخي) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية الأمريكية تهنئ لاعبة التنس التونسية أنس جابر على إنجازها التاريخي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).