قبل وصول بايدن للمنطقة.. لقاء نادر بين عباس وغانتس

2022/07/08 | 05:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد ستة أشهر على لقائهما في إسرائيل، التقى وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس الرئيس الفلسطيني، محمود عباس الخميس للإعداد لزيارة الرئيس الأميركي، جو بايدن إلى المنطقة، حسبما أعلنت السلطات الإسرائيلية الجمعة.

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