لاحكومة تدوير النفايات السياسية ولا الصلات الموحدة لا يوقفان شبح الثورة!! - سمير نوري

2022/07/08 | 06:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سمير_نوري البرجوازية و قواها الأسلامية و القومية في العراق تتخبط ولا تعرف ماذا تفعل لم يبقى في جعبتهم الا السفسطة و الكلام الفارغ و الطروحات الدونكيشوتية.



قال المرجع الشيعي في وقت ما "المجرب لا يجرب" لكن المجرب الآن شنصه و بخته اكثر من الكل لكي تقوم بتشكيل الحكومة بعد فضاعات و مهازل الأنتخابات المبكرة الذي كانوا يعتبرونها دواء لكل داء.



و هناك اصوات لاجراء انتخابات مبكرة اخرى جديدة و لكن منطق " المجرب لا ......





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